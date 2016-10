Maailma suurim lihatootja investeerib kunstverd eritavatesse veganburgeritesse

Beyond Meati üks tuntumaid tooteid on Beyond Burger - taimsetest koostisosadest burger, mis sarnaselt pooltooreks jäetud veiselihaburgerile eritab verele sarnast, peedist valmistatud vedelikku.

Lisaks Tyson Foodsile on Beyond Meati investeerinud ka maailma rikkaim inimene Bill Gates ning mikroblogivõrgustiku Twitter kaasasutajad Biz Stone ja Evan Williams.

Beyond Meat kasutab lihale sarnaste toodete valmistamiseks peamiselt soja, kikerherneid, pärmi ja muid taimse päritoluga asendajaid.

Gates on varasemalt väitnud, et ei suuda Beyond Meati kanalihale sarnaneval taimsel tootel ning päris kanalihal vahet teha.