Eesti kala- ja piimatööstust tabas oluline langus

«Väljamüügihindade languse tõttu pidid toidutööstused esimesel poolaastal seniste müüginumbrite säilitamiseks oluliselt rohkem vaeva nägema. Kuigi toodangumahtude rahalises väärtuses, müügitulus ning kuludes suuri muutusi ei olnud, vähenes nii ettevõtete loodud lisandväärtus kui ka tööviljakus,» ütles maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

Ta lisas, et kogu sektori efektiivsuse languse peamine põhjus oli keeruline olukord eelkõige piima- ja kalatööstuses. «Piim annab enam kui viiendiku kogu toiduainetööstuse toodangust, seega mõjutab see tugevalt kogu sektori käekäiku. Mõningane olukorra paranemine suurematel piimaturgudel annab siiski lootust, et positiivsed arengud kanduvad tasapisi üle ka siinsele turule,» lisas Kand.

Toiduainetööstuse müügitulu oli 2016. aasta esimesel poolaastal 860 miljonit eurot, mis on 0,6 protsenti vähem kui samal perioodil aasta varem. Enamikel tegevusaladel müügitulu kasvas, suur vähenemine oli kalatööstuse (-25 protsenti) ja piimatööstuse (-11 protsenti) ettevõtetes. Toiduainetööstuse kulud kasvasid 3 protsendi võrra.

2016. aasta esimese poolaastal loodud puhas lisandväärtus oli toiduainetööstuses 139 miljonit eurot, mida on möödunud aastaga võrreldes 15 protsenti vähem. Enim vähenes seejuures piima-, kala- ja loomasöödatööstuse ettevõtetes loodud lisandväärtus. Tööviljakus langes 11, 6 protsenti, mida oli 5,3 protsendipunkti enam kui töötlevas tööstuses keskmiselt (-6,3 protsenti).

Toiduainetööstuse toodangust eksporditi 32 protsenti, kokku 223 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2015. aasta esimese poolaastaga vähenes eksport üheksa protsenti. Tegevusalade lõikes kasvas kõige enam puu- ja köögiviljatööstuse (+48 protsenti), joogitööstuse (+29 protsenti) ning pagaritööstuse (+seitse protsenti) ettevõtete eksport. Eksport langes kõige enam kala- (-32 protsenti), loomasööda- (-25%) ja piimatööstuses (-24 protsenti).

Toiduainetööstus, sh joogitööstus toodab ligi 15 protsenti kogu töötleva tööstuse toodangust ning toiduainetööstuses töötab üle 14 protsendi töötlevas tööstuses hõivatutest. 2016. aasta esimesel poolaastal oli toiduainetööstuses hõivatud keskmiselt 14 575 inimest, mida on 536 inimese võrra vähem kui eelneva aasta samal perioodil.

Toiduainetööstuses tegutses 2016. aasta esimesel poolaastal keskmiselt 500 ettevõtet. Suurima osa Eesti toiduainetööstuse toodangust annavad piima- (20,4 protsenti), liha- (20,1 protsenti) ja joogitööstus (13,4 protsenti).