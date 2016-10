Tallinki uut laeva hakkab LNG kütusega varustama ka Eesti Gaas

«Mul on väga hea meel, et suutsime pakkuda parimat hinda ja tingimusi konkurentsis tõsiste rahvusvaheliste pakkujatega,» lausus Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot. Tema sõnul on ettevõte sellega astumas uude ajajärku. «Tallink Megastari gaasiga varustamine on meie esimene suur LNG projekt meretranspordis,» selgitas ta. Lähiaastatel on Eesti Gaasi eesmärk oma tooteportfelli just LNG suunal jõudsalt täiendada.

Tallink Grupi tehnikadirektori, kapten Tarvi-Carlos Tuuliku sõnul on eesmärgiks keskkonnasõbraliku ja energiaefektiivse tehnoloogia ja kütuste kasutamine laevadel, et sillutada teed nende laiemale levikule Läänemere piirkonnas.

Noot lisas, et näeb head potentsiaali maagaasi kasutamisel transpordis surugaasina ja veeldatud kujul ning on veendunud, et avatud elektri- ja gaasiturg võimaldab maagaasi võimalusi ka elektri ja soojuse koostootmisel ära kasutada.

«Värske koostöö Tallinkiga on märk meie võimekusest rahuldada meretranspordist tulenevat nõudlust tõhusa, turvalise ja usaldusväärse bunkerdamisteenuse järgi,» ütles Tommy Mattila, Skangas'i turundus- ja müügidirektor. Aastas teostab ettevõte Põhjamaades ligi 1000 LNG bunkerdamisoperatsiooni.

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega, ja selle kasutamiseks ei ole vajalik maagasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis. Transpordikütusena on LNG Läänemere piirkonnas muutunud järjest aktuaalsemaks, kuna 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus ületada 0,10 protsenti.

Et nõuet täita, on reederitel võimalik kasutada madala väävlisisaldusega erikütust, paigaldada puhastusseadmeid või üle minna LNG-le. Veeldatud maagaas pakub kombinatsiooni ökoloogilistest ja majanduslikest kasudest, võimaldades kokku hoida kütusekuludelt ja vastata keskkonnakaitsenõuetele.

Megastar saab olema Tallinki suurim kiire reisilaev, olles 212 meetrit pikk ning mahutades korraga 2800 reisijat. Alus hakkab kasutama kütusena veeldatud maagaasi, kuid on võimeline sõitma ka tavakütusega. Olles loodud eraldi Tallinna-Helsingi liini jaoks, järgib uus laev kõiki praeguseid ning tulevasi Heitgaaside Seireala nõudeid, mille alla kuulub ka Läänemere piirkond.

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Ettevõttele kuulub üle Eesti viis surumaagaasitanklat. Eesti Gaas annab tööd enam kui 200 inimesele, kontserni käive ulatus möödunud aastal 130 miljoni euroni. AS Eesti Gaas müüs maagaasi 2015. aastal 386 miljonit m³, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42000 koduklienti.

Veeldatud maagaasiga tegelev ettevõte Skangas on Põhjamaade LNG-turu üks liidreid. Skangas varustab LNG-ga nii laevandus-, tööstus- kui maanteetranspordisektorit. Skangas on Soome loodusliku gaasi ekspertettevõtte Gasum Ltd. tütarfirma ning selle osanikeks on Gasum Ltd. 51 protsenti ja Norra Lyse Energi AS (49 protsenti).