Ärimaade hinnad on kuni kolmekordistunud

Kui mullu esimese üheksa kuu jooksul oli Harjumaa ärimaade tehingute keskmine hind 76 €/m², siis tänavu üheksa kuuga on see aga tõusnud juba 242 €/m² peale, selgub Pindi Kinnisvara septembrikuu turuülevaatest, mille koostamisel on kasutatud maa-ameti, kinnisvaraportaali KV.ee, Eesti Panga ja statistikaameti andmeid.

Pindi Kinnisvara äripindade maakler Silver Ojamets ütles, et ehkki ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistute tehingute arv ei ole muutunud - mullu toimus esimese üheksa kuuga 38, tänavu 36 müüki -, siis on täielikult muutunud tehingute struktuur. «Paremini kapitaliseeritud ettevõtjad on teadvustanud, et laienemiseks vajatakse parima asukohaga maatükke,» sõnas Ojamets.

«Samas on logistiliselt hästi ligipääsetavate müügis olevate kruntide arv väga piiratud ning kõikjal on tugeva infrastruktuuriga ärimaadele mitu huvilist- see on ajanud väärt maatükkide hinna kõrgustesse,» selgitas Ojamets.