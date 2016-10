Helenius müüs Hortese Lõhmuse fondile

«Esimest korda - ma ei mäletagi, kui pika aja järel - on Trigon äriliselt võlavaba ja see tähendab, et me saame mõelda uutele põnevatele tegemistele. Investeerimisäris on ikka ajad, kui tasub midagi müüa, teenida kasumit, ja kasutada saadud raha millekski järgmiseks,» kommenteeris Trigon Capitali suuromanik Joakim Helenius aiandusäri müüki, vahendab Äripäev.

Lõhmuse sõnul on nende plaan muuta Hortes ühe kauplusega ettevõttest mitmete kauplustega ettevõtmiseks, et tulla inimestele lähemale. «Ma arvan, et selline roheline eluviis on ka kindlasti üks trend, millele üsna kindlalt võib panustada, et see pigem tugevneb kui nõrgeneb,» selgitas ta, miks otsustas fond panustada just aiandusega tegeleva ettevõtte kasvu.

Tehingu hinda osapooled ei avalikustanud, kuid Äripäeva hinnangul võiks see olla ligikaudu 5 miljonit eurot.

