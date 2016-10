USA ravimifirma avab ainukese välisinvesteeringuna Eestis miljonilabori

Reedel avatud udupeene Eesti labor, mille sisseseadmiseks kulutati miljon eurot, on USA börsifirma ainus üksus väljaspool koduturgu Põhja-Ameerikat, vahendab Äripäev.

«See on nagu tagasitulek koju, kus on keegi vahepeal kõik asjad ringi tõstnud,» ütles viis aastat Eestis elanud, kuid siit 2003. aastal lahkunud Grenfell-Gardner. Sellega ettevõtte investeering Eestisse ei piirdu - Teligenti juht Grenfell-Gardner usub, et mõned miljonid lisanduvad sellele õige pea.

Kuigi USA börsifirma nõukogu ei ole tema sõnul kõige riskialtim seltskond, veenas farmaatsiatööstust eestlastlik pühendumus ja tõsine meelestatus. «Mina käisin välja Eesti, aga kõik 14 inimest minu ümber olid vait, keegi hakkas itsitama ja ütles, et see kõlab küll eksootiliselt,» kirjeldas Grenfell-Gardner.

