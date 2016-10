Eesti bussifirma võtab lisaks Lätile laienemise ette ka kodumaal

«See info peab iseenesest paika,» tõdes Hansabussi omanik Neeme Tammis, kuid pikemalt ei soostunud ta peatsest ostust rääkima, vahendab Äripäev.

Hansabuss omandas selle aasta augustis 91protsendilise enamusosaluse reisijateveoga tegelevas Läti ettevõttes Tukuma Auto SIA, kasvatades sellega Hansabussi turuosa Lätis avalikus bussiliiniveos ja tellimusvedudes hinnanguliselt 10 protsendini. Hansabussi omanik Neeme Tammis ütles siis, et näeb potentsiaali veel Leedu turul.

Väiksema konkurendi, bussifirma Arilix omanikule Toomas Hainlale oli põhiliselt Harjumaal sõitva Samati ostmise plaan uudis, kuid pakub, et ju nad näevad selles mingit võimalust: «Kellel raha on, see liidab – igaüks tahab paremini.»

