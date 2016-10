Eestlaste auahne projekt jättis Venemaal pered koduta

Piketil osalenud elanikud ütlesid, et Igor Izraeljan on viimased pool aastat nendega suhelnud ainult advokaatide ja juristide vahendusel, vahendab Äripäev.

«See inimene ei ole leidnud endas julgust tulla Venemaale ja vaadata silma nendele elanikele, kes on lastega ja jäänud koduta,» ütles piketil osalenud naine.

«Tema jaoks on see investeering, aga inimeste jaoks, kes on maksnud ära 100 protsenti oma kodu eest, on see iga kopikas, mida nad on oma kodu jaoks arvestanud.» Äripäev kirjutas juulis, et parketi- ja vineeritöösturi Igor Izraeljani majade ehitamise projekt Venemaal on pankroti äärel.