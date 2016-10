Sundkulutuste osatähtsus mullu vähenes

Tallinlane Eva Jakovlev töötab Imavere põhikoolis õpetajana seetõttu, et sai vallalt meelepärase üürikorteri, sest maakohta korterit ostma pole ta veel valmis. Imavere vallavalitsus mõistab, et noored vajavad maale tulekuks eluaset, kuid riigilt selleks raha saada pole kerge.

Enim vara on Eestis noortel peredel

Eesti erineb teistest euroala riikidest selle poolest, et siin on vanema põlvkonna asemel rikkaimaid hoopis noored pered. Ka on Eestis varakad need pered, kus üks liige on ettevõtja.