Seitse asjaolu, mida tasub briti naela langusest teada

Seetõttu on Bloomberg reastanud seitse fakti, mis kirjeldavad briti naela kursi languse praegust seisu ja selle võimalikke mõjusid tulevikule.

1. Olles pärast 23. juuni Brexiti otsust jäänud seisma vahetuskursi juures 1,3 USA dollarit, langes briti naela kurss lõppenud nädalal 1,24 USA dollari tasemel. Reedese järsu kukkumise tõttu kaubeldi briti naelaga Aasia börsil isegi rekordmadala kursiga 1,18 USA dollarit.

2. Viimase nädala languse taga nähakse Briti peaminister Theresa May 5. oktoobril välja öeldud sõnu, mille kohaselt toetab Briti parlament suure tõenäosusega nn tugevat Brexitit (Hard Brexit - ing k). Sellega purustas ta paljude lootused märksa pehmemale lahkulöömisele euroliidust, millega võiks säilida näiteks kaupade vaba liikumine ja mitmed teised senised finantskokkulepped.

3. Vabaks lastud briti naela kursi langus oli siiski kõike arvesse võttes üsna loogiline reaktsioon, kui vaadata seda, kui ebakindlaks on praegu muutunud igasugused kaubandussuhted Suurbritanniaga, mille bilanss on praegu niigi negatiivne. Ei tohi ära unustada, et Suurbritannial on seni olnud üks avatumaid majandusi, mis on väga tugevalt olnud integreeritud ülejäänud Euroopaga. Selliste pikaajaliste suhete katkestamine otseloomulikult mõjutab riigi kaubandust ja majanduskasvu.

4. On ka seisukohti, mis arvavad, et briti naela langus aitab pehmendada euroliidust lahkulöömise mõju Suurbritannia majandusele, julgustades eksporti, suurendades impordiasendust, turistide arvu ning kapitalivoogusid. See on ka põhjus, miks börs on seni sellele otsusele väga hästi reageerinud.

5. Samas ei tähenda see, et valuuta vahetuskursi jätkuvale langusele panustamisega ei kaasne oma riskid. Nii mitmed oodatud positiivsed mõjud majandusele võivad jääda tulemata või vähemalt jõuda kohale hiljem, kui eeldatakse. Muuhulgas võib inflatsioon kujuneda oodatust suuremaks ning see võib tõsiselt ohustada Suurbritannia keskpanga poliitikate elluviimist. Ja kui tugev Brexit surub brittidele peale majanduslanguse, peavad Suurbritannia poliitikakujundajad seisma silmitsi märksa suurema väljakutsega: stagflatsiooniga hakkama saamine.

6. Silma tasub peal hoida ka briti naela languse kaasas käivatel poliitilistel mõjudel. Lühiajalises plaanis tähendab see kindlasti rahvusvahelise finantseliidi soosimist ja see võib toimuda Suurbritannia vaesemate elanikegruppide arvelt. Kui börsil läheb hästi, siis võidavad sellest ennekõike need, kelle juba läheb hästi, hoolimata praeguse valitsuse populistlikust retoorikast, mis püüab leiboristide ja UKIP-i toetajaid enda poolele meelitada.

7. Ülejäänud Euroopa ei tohiks loorberitele puhkama jääda. Nõrk naela kurss on samuti üks faktoritest, mis muudab Euroopa riikide tänaste majanduslike ja rahanduslike väljakutsetega hakkama saamise veelgi keerukamaks.

See kõik tähendab vaid üht - kui nii Suurbritannia ise kui euroliide liikmed asuvad toetama tugevat Brexitit, muudab see briti naela veelgi nõrgemaks ja sellel saavad olema laastavad tagajärjed nii brittidele endile kui ülejäänud Euroopale.