Saaremaa Laevakompanii teenis mullu ligi miljon eurot kasumit

Piletitulu teenis ettevõte Kuivastu-Virtsu liinil 6,2 miljonit eurot, Rohuküla-Heltermaa liinil 2,4 miljonit eurot, Triigi-Sõru liinil 185 199 eurot, Vormsi liinil 186 704 eurot ja Ruhnu liinil 84 995 eurot. Kokku kasvas piletitulu 5 protsenti enam kui 9 miljoni euroni, seisab majandusaasta aruandes.

Müügitulu Eestis oli 28,4 miljonit eurot, Austrias 2,4 miljonit eurot, Saksamaal 4,4 miljonit eurot ja Poolas 438 099 eurot. Eesti riigilt sihtfinantseerimisena saadud tulu oli 17,6 miljonit eurot.

Seotud osapooltega on Saaremaa Laevakompanii teinud ostutehinguid 12,7 miljoni ulatuses ja müügitehinguid 5,7 miljoni euro ulatuses. Lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu on 17,7 miljonit eurot, laenukohustused 3,9 miljonit eurot ning võlad teenuste ja kaupade eest 9,8 miljonit eurot. Kokku on nõuded ja kohustused seotud osapooltega 36,4 miljonit eurot, aasta varem olid need 31 miljonit eurot.

Peakontsern ehk AS Holostovi Kinnisvarahaldus kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot. Saaremaa Laevakompanii on hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni kästuses, teenindes sellest mullu 334 027 eurot intressitulu. Kontsernikonto koosseisu kuuluvate rahaliste vahendite intressimääraks on 2,5 protsenti aastas. Arvelduskrediidi kasutajad tasuvad kasutatud rahaliste vahendite eest keskmiselt 3-protsendilist intressi aastas.

Ettevõte investeeris mullu 2,5 miljonit eurot, millest ligi 2 miljonit läks parvlaevadesse. Täielikult taastas ettevõte parvlaeva St Ola, mis asus maikuus teenindama Rohuküla-Heltermaa liini. Parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa läbisid esimese korralise klassiremondi Leedus ja ettevõte taastas ka parvlaeva Regula meresõiduohutuse ja -kõlblikkuse.

Tööjõukulude osakaal suurenes mullu kogukuludest 18,2 protsendini, 2014. aastal oli see veel 15,1 protsenti. Täiendavate parvlaevade prahtimine ja uute liinide opereerimine on kasvatanud töötajate arvu poole võrra, märgib ettevõte aruandes. 2015. aastal lisandus laevastikku kokku 31 ametikohta, mis annab tööd juurde 62 meremehele. Kontsernis töötas 2015. aasta lõpu seisuga kokku 251 inimest, aasta varem oli neid 183.

Välisliinidel töötavate laevapereliikmete palgatase on oluliselt kõrgem, mille tulemusena on tõusnud keskmine töötasu.

Ümberhindluse meetodil kajastatud parvlaevade bilansiline jääkväärtus aasta lõpu seisuga oli 4,3 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul on laevade bilansiline väärtus võrdne nende õiglase väärtusega.

Saaremaa Laevakompanii tütarettevõtted on OÜ Väinamere Liinid ja Sarbuss AS.