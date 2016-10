Piimatööstuse käive kahanes esimesel poolaastal

Põllumehed rajasid Toompeale piimapudelitest memoriaali Eesti lehmadele

Eesti põllumeeste esindusorganisatsioonid täitsid eile Toompea lossi esise platsi piimapudelitega, kuhu olid peale kleebitud piimalehmade nimed, kelle võrra on kodumaine piimakari vähenenud. «10 000 piimapudelit tähendab seda, et kahe aastaga on Eestist kadunud 10 000 piimalehma. See tähendab, et kui Eesti tarbija ostab poest 35-sendise kilepiimapaki, siis sellega kaob jälle 13 lehma meie piimakarjast,» kirjeldas Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo demonstratsiooni eesmärki. Tõnissoo sõnul võib praeguste suundumuste jätkumine tuua olukorra, kus Eesti toit kaob täielikult eestlaste toidulaualt.