Koplisse filmilinnaku rajamine läheb maksma 6 miljonit eurot

«Filmilinnaku finantseerimist planeeritakse mitmest allikast – sektori seest, pangalaenu kaudu, loomemajanduse taristu toetusmeetmest, aga ka investorite kaasamisega. Projekti maksumus jääb kuue miljoni euro kanti,» ütles Tallinn Film Wonderlandi tegevjuht Liina Maria Lepik BNS-ile.

Ta lisas, et kuna tegemist on äriprojektiga, on see investoritele hea võimalus raha paigutamiseks. "Suhtlemegi hetkel aktiivselt investoritega. Käed on juba löödud koostööks Balti manufaktuuri kinnistu arendaja ja omaniku, pikalt Eestis tegutsenud Singapuri ärimehe Sonny Aswaniga," rääkis ta. Aswani Tolaram Group omab krunti läbi valdusfirma AS Phoenix Land.

Reedel sai teatavaks, et Eesti filmitootjad plaanivad läbi ühisettevõtte Tallinn Film Wonderland OÜ 2018. aasta lõpuks Tallinna aadressile Kopli 35 rajada filmilinnaku, kuhu tuleb kolm 14 meetri kõrgust stuudiot.

Filmilinnaku eesmärk on aidata elavdada filmiteenuste eksporti ja meelitada siia senisest enam välisvõttegruppe. Linnak koondab Eesti erinevad filmitööstuse teenusepakkujad läbi rendipindade büroo- ja laoruumideks, et tagada koostöö ja võteteks vajalikud teenused. Lisaks on stuudiod sobilikud ka tele- ja reklaamiproduktsioonile ja ürituste korraldamiseks.

Projekti haldava Tallinn Film Wonderland OÜ osanikud on Allfilm, Taska Productions, Nafta Films, Stellar, Kinosaurus, Filmivabrik ja 17 filmitootjat ühendav MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster. Ettevõte asutati tänavu 14. juulil. Osaühing tegeleb nii filmilinnaku loomise kui ka selle hilisema opereerimisega.