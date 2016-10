Vaata, kes võitsid eestikeelse ettevõttenime võistluse

Emakeelepäeval välja kuulutatud võistluse «Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi» eesmärk on väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid ning juhtida inimeste tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et tunnustuse väärilised äri- ja ettevõttenimed on eestikeelsed, kõlalt ja kirjapildilt eestipärased ning kujundlikud.

Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas-Langi sõnul lähtus žürii hindamisel eeldusest, et eestikeelse nimega on võimalik edukalt ennast meelde jätta ja Eesti ettevõtteid välismaalgi tutvustada. «Olulised on kujundlikkus ja eristusvõime, nime ajalooline taust ehk nime lugu, kuid samuti seos ettevõtte enda tegevusalaga. On hea meel tõdeda, et väljavalitud ettevõttenimed esindavad neid ideaale väga mitmekesisel viisil,» ütles Birute Klaas-Lang.

Nimevõistluse kuulutasid välja Eesti keelenõukogu ja Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Laureaadid valis välja žürii, kuhu kuulusid Eesti Keelenõukogu, Emakeele Selts ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindajad. Kandidaate võisid esitada kõik ettevõtted, üksikisikud, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud ja riigiasutused kuni 15. septembrini.