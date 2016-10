Sünnimärkide kiirtestimist pakkuv Eesti idufirma jõudis Saksamaal kiirendiprogrammi

Dermtest võimaldab tarkvara abil inimestele kiiret sünnimärgi kontrolli. Dermatoloogi järjekorras ootamise asemel saab minna lähimasse Dermtesti partner-kliinikusse ning kasutada seal telemeditsiinilist sünnimärgi kontrollimise teenust.

«Kiirendiprogrammi intensiivne formaat tähendab meile järgmist käiku ettevõtte kasvatamisel ja uutele turgudele viimisel,» märkis ettevõtte juht Priit Kruus.

«Oleme Eestis katnud 10 maakonda ning suuremad linnad, samuti on Dermtest kasutusel Leedus ja järgmisena püüame kasvada Saksamaal,» märkis Kruus.

Dermtesti teadusjuht Riina Hallik teeb Dermtestist järgmisel nädalal ettekande ka Maailma Teledermatoloogia kongressil Londonis.

«Dermtest on näide, kuidas e-tervis aitab parandada kättesaadavust ja ravitulemusi,», selgitas Hallik, lisades, et huvi lahenduse vastu tuntakse paljudes riikides.

«Dermtest on ennast siin regioonis tõestanud, avastatud on 60 varase faasi nahavähki ning kokku on kontrollitud ligi 4000 sünnimärki, nüüd püüame saavutada sama Saksamaal aga kaheksakümmend korda suuremas mahus,» ütles Hallik.

Dermtest kasvas välja Dr Niine Nahakliinikust 2013. aastal. Nüüd on tegemist eraldiseisva ettevõttega, mis arendab nahavähi ennetuse ja varase avastamise tehnoloogiat. Dermtest on ka Connected Health Klastri liige, mis aitab siinseid e-tervise ettevõtteid välisturgudele, kus otsitakse ennetust parandavaid lahendusi.

«Usume, et ennetava tervishoiu üks alustala on perearstisüsteem ning sellepärast oleme suunanud lahenduse just esmatasandi arstidele, kes oma patsiente nüüd kiiremini aidata saavad,» selgitas Kruus ettevõtte filosoofiat.