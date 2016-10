Suur Alaska naftaleid täiendab oluliselt USA naftavarusid

Alaska toornafta varud kasvasid just 80 protsenti, kui Dallases põhinev Caelus Energy andis teada, et on Artika ookeani vetest leidnud hinnanguliselt 6 miljardit barrelit toornaftat, vahendab Bloomberg. Varud leiti Smith Bay'st, mis jääb Prudhoe Bay ja Barrow vahele, andis Caelus Energy teisipäeval pressiteate vahendusel teada.

Ligi 40 protsenti leiust ehk 2,4 miljardit barrelit võivad ettevõtte hinnangul uuesti taastuda. Selle kõrvale olgu võrdlusena toodud, et kogu Alaska osariigi naftavarud olid 2014. aastal 2,86 miljardit barrelit, moodustades kaheksa protsenti kogu USA naftavarudest.

«Meie jaoks on tegemist väga põneva leiuga ja veelgi põnevama leiuga Alaska osariigi jaoks,» ütles Caelus Energy tegevjuht Jim Musselman telefoni teel Bloombergile. «Neile on see väga vajalik rahasüst,» lisas ta.

Alaska toornafta toodang on alates 1988. aastast, kui päevatoodang küündis 2 miljardi barrelini, järk-järgult langenud. Eelmiseks aastaks langes see 483 000 barreli tasemele päevas. Viimase suurema naftavälja avastamisest anti teada 2000. aastal. Toona leitud Alpine väljade päevane toodang oli selle aasta septembris 62 000 barrelit päevas.

Jim Musselman asutas Caelus Energy 2011. aastal, kui asus uurima North Slope'i naftaväljade potentsiaali. Äsjase leiu puhul pakub ta, et naftat saaks seal puurima hakata 2022. aastal, projekti väljaarendamise maksumus saab olema 8 miljardit dollarit ning selle elluviimise hind 10 miljardit dollarit.

Caelus Energy esindajate sõnul võib äsjaavastatud õliväljade päevatoodang küündida 200 000 barrelini.