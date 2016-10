Neli küsimust, mida küsida tööandjalt kohe tööintervjuu alguses

Tööintervjuu ei ole ühesuunaline vestlus. Selle käigus peaks töölesoovija hindama potentsiaalset tööandjat täpselt samapalju, kui hindab tööandja tööle kandideerijat, sest mõlema poole jaoks peaks vestluse lõpus olema selge, kas omavahel sobitakse või mitte.

Selleks tasub meeles pidada nelja küsimust, mida esitada pigem varem kui hiljem:

1. Kuidas see töökoht üldse tekkis? – See näitab huvi firmasiseste arengute vastu, aga annab ühtlasi aimu võimaliku tulevase töökoha kujunemisloost.

2. Kuidas sobitub see töökoht osakonna ja ettevõtte laiemate eesmärkidega? – On kasulik näha suurt pilti, sest see aitab muuhulgas kujundada oma vastuseid tööandja küsimustele, lähtudes firma enda strateegiast.

3. Mis teile siin töötamise juures kõige enam meeldib? – See on sõbralik küsimus, millega demonstreerida enda huvi intervjueerija vastu. Muuseas võib vastusest selguda, mis sorti inimesed ettevõttes töötavad ja missugune on uue ülemuse juhtimisstiil.

4. Kas saaksite kirjeldada mõningaid tööülesandeid või seda, kuidas näeb välja tavaline tööpäev? – Selle küsimuse jätkuks saate mainida, mida lugesite töökuulutusest, mis omakorda näitab, et olete teinud kodutööd.