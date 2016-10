4 sammu firmaauto ostuni

1. Eesmärk paika!

Kõigepealt otsusta, mis otstarbel firma sõidukit vajab, kas tööülesannete täitmiseks või esindusautoks ja kas autoga sõidetakse valdavalt linnas või pigem metsas ja külavaheteedel, kus teehooldus ei pruugi olla tipptasemel. Vastavalt sellele saab otsustada, kas ettevõte vajab maasturit, linnaautot või hoopiski kaubikut.

Statistika näitab, et eestimaalaste seas on tänavu kõige populaarsemaks valikuks olnud Škoda Octavia, Toyota Avensis, Toyota Auris ja Nissan Qashqai. Kui sul on autoostuga kiire, siis peaksid veenduma, et ettevõttel finantsid värskendatud, neid on vaja liisinguotsuse tegemiseks. Teiseks – kui ostetav vara on kasutatud sõiduk, siis on vajalik ka hindamisakt. Tasub teada ka seda, et juriidiliselt isikult autot ostes saab ettevõte hinnale lisatud käibemaksu kas osaliselt või täies ulatuses maha arvata. Eraisikult ostes käibemaksu aga ei lisandu. Seetõttu on ettevõttel sama lõpphinna juures rahaliselt kasulikum osta auto juriidiliselt isikult.

2. Kapitali- või kasutusrent?

Autot liisides tekib tihtipeale küsimus, kas valida kapitali- või kasutusrent. Üldistatult öeldes annab kasutusrent kliendile rohkem vabadust. Kasutusrendi lõppedes on sul võimalik auto müüjale tagastada, jääkväärtusega välja osta või taotleda jääkväärtusele kapitalirendi lepingu sõlmimist. Kui soovid pärast liisinguperioodi lõppu auto välja vahetada, siis sobib sulle kasutusrent. Siin tasub tähele panna, et kasutusrendiga saab sõidukit soetada vaid juhul, kui vara müüja on Swedbanki koostööpartner ning teiseks peab auto tagastades olema heas korras. Swedbankis sõlmitud liisinglepingute statistikast on näha, et kliendid vahetavad auto välja enne liisinglepingu tähtaja saabumist, üldiselt kolmandal kasutusaastal.

Kapitalirent vali siis, kui soovid pärast liisingu lõppemist saada auto omanikuks. Sellisel juhul tasud liisinguperioodi jooksul igakuiste maksetena liisinguandjale sõiduki maksumuse koos intressidega. Enamasti on kapitalirendi kuumakse veidi suurem kui kasutusrendil.

3. Vali turvaline liisingupartner

Swedbankis saab vormistada lisaks liisinglepingule ka kasko-ja liikluskindlustuse lepingud, seda saab teha digitaalselt, autosalongis või sobivas pangakontoris. Lisame kaskokindlustuse makse liisinguarvele ning saadame selle välja kord kuus, nii saate ühel arvel hea ülevaate autoga seotud kulutuste kohta. Ülevaate oma lepingutest leiate internetipangast. Muide, Swedbanki Varakindlustuse kahjukäsitlus on autoremondiga tegelevate firmade poolt aastate jooksul hinnatud parimaks kindlustuspartneriks ning seetõttu võid tunda end muretult – kui juhtubki õnnetus, saab probleem kiiresti ja sujuvalt lahendatud.

4. Aeg minna autole järele...

Enne auto ostu soovitame teha ka testsõidud ning võtta hinnapakkumised. Seejärel pöördu liisingusooviga Swedbanki poole ja tingimuste sobivuse korral saad taotluse mugavalt esitada internetipangas. Kui esimene osamakse ja lepingutasu makstud, võitegi autole järele minna!

Swedbankis on kõikide 2015. ja 2016. aasta mudelite liisinguintress vaid 1,99% + 6 kuu Euribor!

Pakkumine kehtib kuni 50 000 eurose (sh km), 3,5 t registrimassiga sõidu- ja pakiautodele (N1 ja M1 kategooria).

Liisingu saamine oleneb FIE või ettevõtte maksevõimest ja krediidiajaloost, mida hindame peale vastava taotluse esitamist.

Teenust pakuvad Swedbank Liising AS ja Swedbank P&C Insurance AS. Tutvuge teenuste tingimustega www.swedbank.ee/business ja vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.