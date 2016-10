OECD: Eestis on jätkuvalt parim maksusüsteem

Raportis märgitakse, et Eesti edu taga on esiteks ettevõtete tulumaks, mille puhul on jaotatud kasumi maksumääraks 20 protsenti; kasumi ettevõttesse investeerimisel riigile makse tasuda aga ei tule. Teiseks on füüsilise isiku tulumaks 20 protsenti, mida ei rakendata dividendidest tuleneva sissetuleku puhul. Kolmandaks on kinnisvaramaks seotud maa väärtusega, mitte sellel asuva kinnisvara või kapitali väärtusega. Eesti maksusüsteemi neljas pluss on OECD raporti järgi see, et kohalike ettevõtete välismaal teenitud kasumit kodumaal ei maksustata.

Eestile järgnesid edetabelis Uus-Meremaa, Läti, Šveits, Rootsi, Luksemburg ja Holland. Tabeli lõpust leiab USA, Kreeka, Portugali, Itaalia ja Prantsusmaa.