Uuring: May lahendus võib viia Briti finantssektorist 75 000 töökohta

Viimastel nädalatel on Briti finantsmaailmas ärevus kasvanud. Poliitikute avaldustest võib välja lugeda, et Briti valitsuse EList lahkumise strateegias ei ole finantssektor suurim prioriteet. Võib öelda, et prioriteedid on poliitilised, kirjutab Wall Street Journal.

Peaminister Theresa May soovib saavutada kontrolli sisserände üle ja on selle nimel valmis ohverdama ligipääsu ELi siseturule. See tähendab niinimetatud karmi Brexitit.

Musta stsenaariumi kohaselt lahkub Suurbritannia EList ilma erileppeta ja lahutab oma seadused ELi omadest. See tooks muu hulgas kaasa London City finantskeskuses 75 000 töökoha kadumise, kuna Briti pangad jäävad ilma niinimetatud passiõigustest, mis annavad neile loa tegutseda Euroopa siseturul. Lisaks jääb saamata viis miljardit naela maksutulu.

Leebema stsenaariumi kohaselt kaob 4000 töökohta ja jääb saamata pool miljardit naela maksutulu.

Tegelik lahendus tuleb ilmselt nende kahe stsenaariumi vahepeal, ennustas Oliver Wyman.

London teeb praegu tugevat lobitööd, et Briti finantssektor saaks ELiga peetavatel kõnelustel eristaatuse. Aga mitmed ELi riigid ja eriti Prantsusmaa ei ole sellest huvitatud.