Konkurentsiamet soovitab lubada pensionifondide vahetamist senisest tihedamini

Eesti pensionifondide kõrgeid haldustasusid on kritiseeritud kolmesambalise pensionisüsteemi loomisest saadik – need on liiga kõrged, aga fondide tootlus samas viletsavõitu.

Pensionifond Tuleva palub rahandusministeeriumilt, et nende fondivalitseja tegevusluba hakataks menetlema juba enne, kui nad on suutnud koguda seaduses ette nähtud 3 miljonit eurot aktsiakapitali.

LHV pensionifondid oleks nagu teiselt planeedilt

Kolm korda aastas, kui LHV pensionifondid alustavad järjekordset reklaamikampaaniat, ilmuvad tänavatele ning veebikeskkondadesse reklaamid, kus nad väidavad, et on number üks pensionifond Eestis. Samasuguse sõnumiga on LHV tulnud välja juba mitu aastat, kusjuures on kordi, kus nende väide vastab tõele, samas alati see päris nii ei ole.