Riik suunab tuleval aastal teehoidu 258 miljonit eurot

Teehoiukava kogumaht seitsme aasta peale on üle 1,7 miljardi euro, millest järgmise aasta kulub teehoiule üle 258 miljoni. 2017. aastaks on planeeritud teede ehitusele 65,4 miljonit eurot, mis on ligi 31 miljonit rohkem kui see aasta ning tee hooldusele 49 miljonit, mis on 1,4 miljonit rohkem kui tänavu, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisaks Mäoni rajatava neljarealise maanteega on uues teehoiukavas arvestatud veel kolme uue olulise maanteetaristu investeeringuga: Luige-Juuliku teelõik, Saue-Topi ühendustee ja Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teelõik.

Kose-Võõbu-Mäo 40 kilomeetri pikkuse maanteelõigu neljarajalise ehitamine läheb riigile maksma hinnanguliselt kokku 170 miljonit eurot, millest 80 miljonit eurot eraldatakse riigieelarvest senisele teede rahastusele lisaks ning 90 miljonit tuleb üldisest teedele ette nähtud vahenditest. Järgmisel aastal alustatakse Kose-Võõbu lõigul pinnase ettevalmistustöödega ning neljarealine maantee on planeeritud valmima aastaks 2022.

Suurenenud turvalisusele ning väiksemal liiklusstressile lisaks on Tallinn-Tartu neljarealiseks ehitamisest Mäoni täiendav ajavõit sõitjale ligikaudu üheksa minutit. Viimane tuleneb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka praegusest olukorrast, kus tihtipeale tuleb liikuda autokolonnides ja lubatud piirkiirusest märkimisväärselt aeglasemalt.

Uuendatud teehoiukava finantsplaani koostamisel on lähtutud riigi eelarvestrateegiast aastateks 2017-2020 ja 2016. aasta riigieelarveseadusega teehoiuks ette nähtud vahenditest.

Täiendavalt lisandusid uue teehoiukava aastatesse 2018-2019 veel Luige ja Juuliku vaheline teelõik 15,7 miljoni euroga, Saue-Topi ühendustee 1,87 miljoni euroga ja Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teelõik 2 miljoni euroga.

Järgmiste aastate suurimad tee-ehitusprojektid on veel 49-miljonine Tallinna ringtee Väo-Jüri 2+2 tee ja sõlmede ehitus, 13-miljonine Juuliku sõlm ja 2+2 teelõik Saku ja Kanama sõlmede vahel, 20-miljonine Narva maantee Väo sõlm, 10-miljonine Sillamäe asula vahelise lõigu ohutustamine, 15-miljonine Ääsmäe-Kernu 2+1 tee Pärnu maanteel, 10-miljonine Kernu ümbersõit, 8-miljonine Nurme-Jänesselja 2+1 tee ja Tartu maanteel Põltsamaa-Tartu 2+1 möödasõidualad, millele kulub 18 miljonit eurot.