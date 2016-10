Eesti Pank ostis septembris 184 miljoni euro eest võlakirju

Peeter Koppel: kriis pole lõppenud, vaid transformeerub

Ma olen üks nendest «halbadest» inimestest, kes on seisukohal, et kriis, mis algas 2008. aastal, ei ole lõppenud. Aeg-ajalt me lihtsalt oleme tunnistajad sellele, et kriis transformeerub, kuid me ei ole näinud kahte asja. Esiteks pole me näinud, et arusaam sellest, kuidas euroopalik majandusmudel osutus jätkusuutmatuks, oleks jõudnud poliitilise eliidi valijaskonnale edastatavasse narratiivi. Teiseks (eelnevast tulenevalt) pole me olnud tunnistajaks ka sellele, et keegi kuskil päriselt oleks asunud tegelema sisuliste küsimustega, kirjutab arvamusportaali kolumnist Peeter Koppel.