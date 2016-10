EL: doonorid lubasid Afganistanile 2020. aastaks 15,2 miljardit abi

Euroopa Komisjoni rahvusvahelise arengu volinik Neven Mimica teatas Brüsselis peetud doonorkonverentsi lõppsõnas, et praegu ei ole aeg vähendada investeeringute ambitsioonikust Afganistani rahvasse.

«Ma tahan, et te teaksite, et te ei käi seda rada üksinda,» sõnas Mimica. «Mul on hea meel teatada, et oleme üheskoos lubanud tähelepanuväärse, muljetavaldava summa 15,2 miljardit USA dollarit,» lisas ta.

Vaatamata doonorite rahaliste võimaluste piiratusele Süüria sõja tõttu, jäävad abilubadused vaid pisut alla neli aastat tagasi Tokyos peetud konverentsil Afganistanile lubatud ligi neljale miljardile dollarile nelja aasta jooksul.

Afganistan lubas vastutasuks abisummade eest viia ellu korruptsiooni ja inimõigusi puudutavad reformid ning võtta kiiremini tagasi Euroopasse saabuvad migrandid.

President Ashraf Ghani ütles konverentsil, et Afganistan teeb edusamme majanduse, korruptsiooni ja inimõiguste vallas, ent vajab rahvusvahelist toetust muutuste lõpuleviimiseks.

«Afgaanid on suutelised tegema rahu. Me teeme seda, me oleme pühendunud konstruktiivsele, mitte destruktiivsele poliitikale,» sõnas riigipea.

ELi välispoliitikajuht Federica Mogherini teatas komapäeval 1,2 miljardi euro suurusest toetusest Afganistanile, mis makstakse välja järgneva nelja aasta jooksul.

Afganistanis valitseb kuni 50 protsendi suurune tööpuudus. Julgeolekuohud ei luba riiki teha suuri välisinvesteeringuid ja riigist suundub massiliselt noori Euroopasse

Ghani kohtus Brüsselis rohkem kui 70 riigi esindajaga, sealjuures USA välisministri John Kerry ning ÜRO peasekretäriga.

Islamiliikumine Taliban kontrollib rohkem kui 10 protsenti Afganistani elanikkonnast ning võitleb valitsusega veel 20 protsendi elanikkonna pärast, ütles USA üksuste juht Afganistanis armeekindral John Nicholson septembris.

Afganistanis on praegu umbes 14 000 koalitsioonivägede sõdurit, kellest 9800 on ameeriklased. Aasta lõpuks langeb USA sõdurite arv vastavalt USA presidendi Barack Obama juulis langetatud otsusele 8400le.

Hetkel on Afganistani suurimad doonorid USA ja EL, panustades kumbki umbes kolmandiku kogusummast.