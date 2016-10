Tallinna linn tegi Laasile nõukogu liikme koha

Juhtkiri: Keskerakond omasid ei jäta

Üks Rooma riigi suurimaid pärandusi lääne tsivilisatsioonile on kahtlemata Rooma õigus, millest lähtuvad praeguste Mandri-Euroopa riikide seadused. Rooma juristid olid seda meelt, et riiki peavad valitsema seadused, mis on kõrgemal ükskõik millisest kõrgemast riiklikust ametipostist. Eilses Postimehes hoiatab Tartu Ülikooli kriminoloogiaprofessor Jüri Saar õigusnihilismi eest, mis laastab ühtaegu nii meie õiguskorra kui ka terve ühiskonna aluseid ja mis väga lihtsalt väljendudes seisneb selles, et teatud inimesed ja grupid seavad end kehtivatest õiguslikest ettekirjutustest kõrgemale ja on koguni asunud neid kompromiteerima.