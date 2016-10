Tiit Vähi seitse põhjendust, miks Kersti Kaljulaidil on eeldused saada heaks presidendiks

«Kindlasti on Kaljulaidil eeldused saada heaks presidendiks, tema valimine on märgilise tähtsusega teel parema Eesti suunas,» kirjutab Tiit Vähi Äripäeva arvamusloos.

Oma põhjendustes toob suurettevõtja esimesena välja, et esimest korda on Kadriorus majandustaustaga president, kes oskab arvutada, teab rahandusest, pangandusest ja tootmisest nii teooria kui ka iseenda kogemuse põhjal. Järgmisena juhib Vähi tähelepanu sellele, et Kaljulaid on töötanud 12 aastat Euroopa Kontrollikojas - kus tegeletakse rahade kasutuse kontrolliga - ja tegemist on esimese naispresidendiga: «Nagu öeldakse, sõda ei ole naise nägu, naine on kui elu hoidja.»

Vähi jätkab loetelu sellega, et Kaljulaidi näol on tegemist uue põlvkonna presidendiga, kes on noor, haritud ja euroopalik; ta on nõus lisaks eesti, inglise ja soome keelel nõus rääkima ka vene keeles; ta sai valimistel tulbi häältesaagi ning viimase rõhutab ettevõtja, et tegemist on meeldiva olemise, samas targa ja konkreetse ütlemisega inimesega.

