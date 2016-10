Väino Kivinurm: kool on nihkes tüdrukute kasuks

«Selliste õppemeetoditega jõuame arenguteni, kus meesugu kängub,» rääkis Kivinurm ettevõtlusnädala arvamuspäeval.

«Küsimus on selles, et kooliprogrammid on nihkes tütarlaste kasuks. Poisid on rüblikud, jooksevad ringi. Sel ajal pannakse neile õppeprogrammid peale ja tekib vastumeelsus õppimise suhtes ja nii langevad noormehed põhikoolist massiliselt välja,» rääkis Kivinurm ja tõdes, et just selle pärast ei jätku meil mehi.

Olukorda saaks parandada, kui anda neile, kes on tööturust kõrvale jäänud, võimalus osaleda õpipoisiõppes ettevõtetes.