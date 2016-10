Vilnius: viivitus Rail Balticu leppe allkirjastamisel on tehniline

«Ma ei saa midagi lubada. Saan ainult kinnitada, et seni on olukord väga tehniline – dokumenti analüüsitakse ja kontrollitakse igasuguste riskide osas. See on päevade küsimus, mitte vaidlus selle üle, kas allkirjastada või mitte, kas teksti ümber vaadata või muud sarnast. Varugem pisut kannatust,» ütles Leedu ministeeriumi rahvusvaheliste suhete osakonna asedirektor Nerijus Kaučikas pressikonverentsil Riias.

Seni ei ole ainsa institutsioonina Rail Balticu projekti hankemudelit allkirjastanud Leedu Raudtee (Lietuvos Geležinkeliai). Raudteeprojekti elluviimiseks loodud kolme riigi ühisfirma RB Rail juht Baiba Rubesa ütles kolmapäeval, et Leedu riigifirma allkirja peaks dokument saama lähipäevil.

Kokku allkirjastavad hankemudeli leppe plaanide kohaselt üheksa Baltikumi institutsiooni. Juba praegu on leppe allkirjastanud osapooltest kaheksa – ühisfirma RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu transpordiministeeriumid ja Rail Baltic Estonia, Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), Rail Baltica Statyba UAB ja Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA. Kokku 28-leheküljeline leping näeb ette kolme tüüpi hankeid – ühisfirma korraldatud, ühised ja riiklikud hanked.

Leedu Raudtee on varem soovinud, et kõiki hankeid korraldaks ühisfirma, nii et ka Leedu Raudtee ise saaks hangetel osaleda; Leedu transpordiministeerium seda võimalust aga kaaluda ei soovinud. Kaučikas ütles kolmapäeval, et säärane seisukoht on mõne inimese isiklik arvamus, mitte Leedu Raudtee põhimõtteline seisukoht.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpmelaius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.