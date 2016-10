Kersti Kracht: inimene peab võtma vastutuse oma tervise eest

Lastele peab tema kinnitusel kindlasti õpetama ettevõtlust, aga ka tervisekäitumist. «Täna on haigekassa 33 miljoni euroga miinuses. Võime arvata, et varsti tuleb ka varjatud maksutõus,» rääkis Kracht. «Ei ole nii, et teen mida tahan ja siis lähen arsti juurde ja küsin rohtu.»

Sotsiaalmaksu maksjaid oli selle aasta teises kvartalist 553 000. «Kui sealt võtta maha avalik sektor, selgub et äriühingutes töötab täna 400 000 inimest. Juba täna peame kõik üleval kahte inimest. Juba täna on see üks kahele,» rääkis Kracht .

Kõige selle, avalike teenistujate ja toetuste saajate, üleval pidamiseks ei ole lihtsalt kriitilist massi. Ülalpeetavate arvu vähendamist võiks tema sõnul alustada valitsusest. «Superministeeriumis võiks olla üks minister, kes riigieelarvet vaatab.»