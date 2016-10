Järjest rohkem töötavaid inimesi kasutab töötukassa abi

«Täna tegeleme pigem sellega, kuidas leida tööandjatele töötajaid,» rääkis Ettevõtlusnädala arvamuspäeval töötukassa tegevjuht Meelis Paavel. Täna on töötuna arvel veidi üle 20 000 inimese.

Pea pooled neist, kes endale uut tööd otsivad, kasutavad töötukassa abi. «Viimastel aastatel on võimalused paranenud. Tegelikult viimased aastad näitavad seda, et töötukassa tuge töö otsimisel kasutavad järjest rohkem ka töötavad inimesed,» nentis Paavel. Näiteks pakutakse kõigile soovijatele karjäärinõustamist.

Täna on tööpuudus kõige suurem Ida-Virumaal. Kuigi registreeritud töötus on seal suurem kui mujal Eestis, siis Ida-Virumaal on jälle töötuse langus olnud suurem kui riigis keskmiselt.

«Kui vaadata kogu Eestit, siis toimub areng kahes kohas: Tallinnas ja Ida-Virumaal. Ei ole see Ida-Virumaa meie vaates katastroofilises olukorras,» rääkis Paavel ning lisas, et oluline on toetada Eesti keele õpet. «Narvas peaks olema üks atraktiivne keskus, kus iga soovija saaks eesti keelt õppida.»