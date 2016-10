Rebane: ettevõtlustoetusi jääb tulevikus vähemaks

Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil ettevõtlustoetused ära ei lõpe, kuid vähenevad oluliselt. Ka juba täna jagab EAS raha ettevõtetele tublisti vähem kui mõne aasta eest.

«Kriisi ajal toetas EAS 3000-4000 ettevõtet aastas, täna toetame umbes 500 ettevõtet. Toetuste osatähtsuse langus on olnud nii kui nii suur,» rääkis Rebane.

Kui ettevõtlus arenes ja meil ei olnud nii palju tugevaid ettevõtteid, oli ka toetustel suurem roll mängida, kuna ettevõtted ei suutnud oma investeeringuid ise teha. «Täna läheb majandusel keskmiselt hästi. Mõõdukas kasv on Eesti majandusarengu tunnus. Teatud stabiilsus on ka vajalik. See tähendab, et ka ettevõtted on jõudnud järku, kus Eesti keskmisel ettevõttel läheb täiesti hästi,» lisas ta.