Roosna: ettevõtlustoetused on kurjast

«Õigustame ennast sellega, et teised teevad ka,» rääkis Roosna toetustest Euroopa Liidus ja Eestis. «Toetus on eos halb asi, kuna ta muudab turgu sõltumata sellest, kuidas seda puistada.»

Roosna ettevõtte kolis Räniorgu Kalifornias ning seal on hoopis olulisem riskikapitali kaasamine. «Kultuur on USAs kujunenud nii, et sul on suhteliselt lihtne kaasara raha, sest erakapital on olemas ja on inimesi, kes lähevad ideedega kaasa.» Ettevõtjale jääb kohustus raha tagasi maksta, kuid bürokraatiat on asja juures minimaalselt.

Riiklike ettevõtlustoetuste puhul jääb ettevõtjale küll kohustus täita hulka pabereid, kuid raha tingimata tagasi maksma ei pea. «Võibolla oleks lihtsam seda raha anda sinna, kus on suurem risk, aga kohustus see tagasi maksta ja mitte raha külvata.»