Trump kukkus kolinal rikaste edetabelis, kaotades aastaga ligi miljardi

Ajakirja andmeil on kinnisvaraärimehest Trumpi varade väärtus 3,5 miljardit dollarit (3,1 miljardit eurot), mis tähendab, et märtsis avaldatud hinnanguga võrreldes on Trumpi varandus kahanenud 800 miljoni dollari jagu. Igal juhul on 3,5 miljardit kõigest kolmandik 10 miljardist dollarist (8,9 miljardit eurot), mida Trump on ise oma varanduse suuruseks nimetanud.

Trump, kes on oma kampaanias korduvalt keskendunud enda kui eduka ja rikka ärimehe kuvandile, kukkus Forbesi iga-aastases 400 jõukama ameeriklase edetabelis 156. kohale. See on jällegi üks halb uudis vabariiklaste kandidaadile olukorras, kus tema demokraadist rivaal Hillary Clinton on küsitluste järgi oma edumaad Trumpi ees suurendanud.

«New Yorgi kinnisvaraturu seis, eriti jae- ja ärikinnisvaras, kus pindade väärtused on langemas, on vähendanud Trumpi varasid,» kirjutas Forbes teisipäeval.

28 Trumpi omanduses olevast kinnisvaraobjektist, mida Forbes hindas, on väärtus kukkunud 18 objektil, sealhulgas miljardäri peakorteril Trump Tower ning Floridas Palm Beachil asuval Mar-a-Lago klubil.

Forbesi arvutuste kohaselt on Trump rahastanud enda kampaaniat isikliku raha eest 7 miljoni dollariga (6,2 miljonit eurot) ning laenanud kampaaniale lisaks 48 miljonit (42,8 miljonit eurot) – see kõik on aga ilmselt raha, mida ta enam tagasi ei saa.

Eelmisel aastal tegi Trump ajakirja andmetel vaid ühe kinnisvaratehingu, ostes Lõuna-Carolina osariigis Charlestonis asuva sundmüügis olnud laohoone.

Forbesi tabeli eesotsast leiab aga teise miljardäri, kes kaalus samuti vahepeal USA presidendiks kandideerimist: New Yorgi endine linnapea Michael Bloomberg hõivas edetabelis kuuenda koha.

23. aastat järjest oli aga jõukaim ameeriklane Bill Gates, kelle vara väärtust hinnatakse 81 miljardile dollarile (72,2 miljardit eurot). Tabelisse jõudnud miljardäride varade väärtus kokku on aga 2,4 triljonit dollarit (2,1 triljonit eurot), mida on mitmekümne miljardi võrra rohkem kui möödunud aastal.