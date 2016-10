315 miljardi suurune ELi investeerimisplaan soosib rikkamaid riike

Infrastruktuuri- ja innovatsiooniprojektidest on kõige rohkem võitnud Itaalia ja Hispaania, aga ka Suurbritannia, mille valijad otsustasid juuni lõpus toimunud rahvahääletusel EList lahkuda, kirjutab Reuters.

Eelmisel aastal käivitunud investeerimisplaan, mida on vahel kutsutud ka Junckeri plaaniks (Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri järgi – toim), on mõeldud meelitama erasektori kapitali, et rahastada investeeringuid. Riskantsemad investeeringud kaetakse 21 miljardi euro ulatuses Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI).

EIBi raporti järgi oli tänavu juuni lõpuks programmi kaudu kogutud 104,75 miljardi euro väärtuses investeeringuid, mida on üks kolmandik kogu planeeritud mahust.

Lõviosa sellest rahast on aga saanud ELi 15 jõukamat riiki, samal ajal kui ülejäänud 13 liikmesmaa osaks on jäänud kõigest kaheksa protsenti investeeringute mahust. «See on eriti problemaatiline, kuna enamik vähem arenenud ELi piirkondi asub vaesemates Kesk- ja Ida-Euroopa riikides,» seisab EIBi raportis.

315 miljardist eurost enamik ehk 240 miljardit on ette nähtud infrastruktuuri- ja innovatsioonialasteks investeeringuteks. 75 miljardit on aga mõeldud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimiseks. Raporti järgi on üle poole sellistest investeeringutest läinud Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliasse.