ABB hoidis ära grupi tükeldamise

ABB pikima staažiga juht töötab Eestis

1992. aastal Eestisse tulnud ABB siinse üksuse juht Bo Henriksson (60) arvas ajakirjaniku märkuse peale, et ta on Eestis tegutsevates suurettevõtetes ilmselt pikima staažiga tippjuht, et on pealekauba kogu ABBs kõige pikema staažiga juht. Henrikssoni sõnul oli tema esimese lepingu tähtaeg kaks aastat, siis pikendati seda veel kahe aasta võrra, aga seejärel sõlmiti tähtajatu tööleping.