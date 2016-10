Hinnalagi küll, kuid Tallinna korterite ruutmeetri hind vaid kasvab

Kodulaenu esmase sissemakse kogumiseks, et soetada tüüpkorter magalapiirkonnas või mõnes uusarenduses kulub keskmise sissetulekuga Tallinna elanikul ligi kolm aastat, selgus SEB analüüsist.

Arakas: Tallinnas on praegu müügis aasta jagu uusi kortereid

Eften Capital AS-i tegevjuhi Viljar Arakase sõnul on praegu Tallinnas müügis olevate uute korterite hulk nii kõrge, et see rahuldaks aastase korterinõudluse.

Ekspert: kinnisvara hindade lagi on käes, kuid langust pole niipea oodata

Kuigi kinnisvaraturul on hetkel nõutuim kinnisvara uues majas asuv kolmetoaline kahe eraldi magamistoa ja rõduga kuni 60-ruutmeetrine korter, mille hind on kuni 110 000 eurot, on Colliers International elukondliku kinnisvara juhi Maia Daljajevi sõnul sellega hinnad kinnisvaraturul saavutanud lae.

EAS tahab meelitada välisinvestoreid maapiirkondasse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) huvi on meelitada Eesti maapiirkondadesse välisinvestoreid, kuna seal on tööstuse rajamiseks rohkem vaba maad ja head kommunikatsioonid.

Eluasemete hinnamuutus jäi augustis viimaste aastate väikseimaks

Eluaseme hinnaindeksi muutus oli 2016. aasta teisega kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 3,1 protsenti ja võrreldes 2015. aasta II kvartaliga 1,8 protsenti, jäädes sellega viimaste aastate madalaimaks.

Kinnisvarabüroo: augustikuine ostubuum väikelinnades oli ajutine

Kui Pindi Kinnisvara raporteeris kuu alul oma augustikuu kinnisvaratulu ülevaates, et Eesti väikelinnad on korteritest tühjaks ostetud, siis Uus Maa Kinnisvarabüroo ei näe, et tehingute kõrg arv seal võiks lähiajal jätkuda. Pigem oli tegemist ühekordse turulainetusega.

Tallinn müüb 622 000 euro väärtuses kinnisvara ja kinnistuid

Tallinna linnavaraamet pani avalikule kirjalikule enampakkumisele neli kinnistut ja neli korteriomandit, mille alghinnad kokku on 621 847 eurot, pakkumine tuleb esitada hiljemalt 5. oktoobriks.