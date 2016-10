Mikitamäele kerkib riigi toel mungaklooster

Juba praegu on Mikitamäe vald andnud kirikule külas üle 3000-ruutmeetrise kinnistu aadressiga Lukova tänav 5. Nüüd plaanib riik kirikule üle anda veel kolm maatükki, mille kogupindala on veidi üle 245 000 ruutmeetri, selgub valitsuse korralduse eelnõust.

Kõigi kolme kinnistu sihtotstarve on praegu maatulundusmaa. Kirikul on kavas rajada kloostri hoonestus olemasolevate hoonete perimeetrile ja laieneda maatükkidest suurimale Munga kinnistule, teised kaks krunti on mõeldud karjakasvatamiseks.

«Kloostri rajamine Mikitamäe valda aktiviseerib sealset elanikkonda ja aitab hoida sealset elukeskkonda, kuna muudab piirkonna atraktiivsemaks. See omakorda annab võimaluse turismipiirkonna arenguks,» seisab eelnõus.

Samuti selgub eelnõust, et rajatavas kloostris saab omandada konfessionaalset haridust ja klooster tegeleb teoloogia kui teadusega. Samuti osutab klooster sotsiaalteenust, võttes vastu palverändureid ja andes hingehoidu, seisab eelnõus.

Valitsuse korraldus annaks Põlva maavalitsusele õiguse need kinnistud tasuta võõrandada ja anda ilma rahata üle Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule. Maatükkide turuväärtus on eksperthinnangute järgi kokku 30 400 eurot.