Fotod: Tallinna sadamas sildus hollandlaste moodne kaablilaev

Tallinnas sildunud kaablilaeva näol on tegemist laevaga, millega eripäraks on avamere tuuleparkide kaablite vedamine, vahendab laevandusportaal gCaptain.

Laev valmis Rumeenias laevaehitusfirmas Damen Shipyards Group, mis kuulub samuti Hollandi omanikele. Laev on 123 meetrit pikk, 27 meetrit lai ja selle süvis on 5,8 meetrit. 8400-tonnise kandevõimega Nexus on varustatud 5000-tonnise kaablikaruselli ja 100-tonnise kraanaga. Ööbimiskohti on laeval 90.

Mullu valminud laeva esimeseks tööks oli Groningeni lähedasele rannikualale 85-kilomeetrise ja 600-megavatise avamere tuulepargi rajamine ettevõttele Gemini. 2017. aastal täielikult valmivast tuulepargist saab Hollandi suurim avamere tuulepark.