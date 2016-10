Nortal võtab üle Rootsi firma

Ühinemise tulemusel lisandub Nortali teenuseportfelli uus ärisuund – Revenue Science, mis keskendub strateegilisele analüütikapõhisele kliendikontaktide genereerimisele, juhtimisele ja realiseerimisele, teatab ettevõte.

Ühinemise tulemusel omandab Nortal kõik Element AB aktsiad. Elementi osanikud – juhtkond ja ettevõtte töötajad – lisanduvad Nortali aktsionärideringi senise 34 aktsionäri kõrvale, kes kõik samuti on Nortali töötajad.

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul on tehing osa ettevõtte strateegilisest plaanist laiendada ettevõtte terviklike teenuskontseptsioonide valikut, integreerides Elementi ja Nortali kogemusi ja teadmisi.

«Toetudes kahe ettevõtte maailmatasemel kompetentsile, oleme välja töötamas uut teenuskontseptsiooni – Revenue Science ehk teisisõnu nõudluse genereerimise, käibekasvatamise ning online-nähtavuse ehitamise täisteenust. Vastutame ja juhime protsessi tervikuna – alates strateegiast ja protsessimuutustest kuni tehnoloogia juurutamiseni,» ütles Alamäe.

Alamäe lisas, et ühinemine tähistab nii Nortali laienemist Rootsi turule kui ka Elementi teenuste jõudmist Baltikumi, Soome, Saksamaa ja Lähis-Ida regiooni, kus Nortal kinnitab üha tugevamalt kanda.

Elementi tegevjuhist Jonas Anderist saab Nortali uus turundusdirektor ja juhtkonna liige. «Strateegia, tehnoloogia ja turundus on tihedalt seotud valdkonnad, mille ühisnimetaja on big data ehk suurandmed. Suurandmed on digitaalse turunduse maastiku üks tulevasi alustalasid,» rääkis Ander.

Tehingu maksumus on vastavalt poolte kokkuleppele konfidentsiaalne. Elementi majandustulemused konsolideeritakse Nortali majandustulemustesse alates 2016. aasta oktoobrist, mis tõstab Nortali prognoositava käibe 2017. aastal 50 miljoni euroni. Nortalit nõustas tehingud advokaadibüroo Derling.

Element on juhtiv täisteenust pakkuv Lead-2-Revenue juhtimise ettevõte Põhja-Euroopas. Element pakub erinevaid B2B müügi- ja turundusteenuseid strateegilisest konsultatsioonidest turunduse automatiseerimise, CRM-i, sisuturundust ning muid turundus- ja müügitarkvaralahendusi.

Element pakub klientidele teenuseid käibekasvatamisprotsesside professionaliseerimiseks, tulemuslike kliendikontaktide konversiooni suurendamiseks ning müügitsüklite lühendamiseks.