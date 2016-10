Kuidas on võimalik kindlustada ka oste

Mida annab ostukindlustus?

Kui Sul oleks eelmainitud juhtumite hetkel olnud ostukindlustusega pangakaart, siis oleks kindlustus need asjad hüvitanud (kas eseme parandanud või raha tagastanud).

Ostukindlustusega on kõik kaardiga soetatud kestvuskaubad kaitstud 180 päeva pärast ostu ja omavastutus on vaid 30€. Nii et edaspidi on mõistlik teha kõik sellest summast suuremad ostud kaardiga, millel on ostukindlustus.

Mida peab tegema, et saada endale ostukindlustus?

Selleks, et kindlustus kehtiks, pole vaja teha muud, kui lihtsalt tasuda eseme eest krediitkaardiga.

Swedbanki nii uutele kui ka olemasolevatele Püsimaksega, Vaba tagasimaksega ja Gold vaba tagasimaksega krediitkaartidele lisati 15. septembril ostukindlustus. Ostukindlustus on veel Visa Platinum krediitkaardil, American Express Blue krediitkaardil ja MasterCard Private Banking Cardil. Kui Sul on üks siin nimetatud kaartidest, siis ei pea Sa midagi tegema, ostukindlustus rakendub automaatselt nii olemasolevatele kui ka uutele kaartidele. Ja seda tasuta. Ostukindlustuse lisandumine kaartide hindu ei muutnud.

Kui Sul veel ei ole ostukindlustust, siis vali sobivaim ostukindlustusega kaart www.swedbank.ee/ostukindlustus.

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja Swedbank P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri spetsialistiga.