Tamjärv: erakooli börsile minek on kohatu

«See viitab just kui kool oleks äri. See on amoraalne ja kohatu, kui kool on äri,» ütles Hannes Tamjärv Rootsi erakooli börsile minekut kommenteerides, vahendab Äripäev. Ta tõi välja, et mõistagi tuleb kooli muuhulgas majandada, kuid see on kõige muu kõrval sundfunktsioon.

«Kui see on parim viis, kuidas kooli arengut finantseerida, siis teoreetiliselt oleks sellel ju mingit mõtet, aga ma ei usu,» lisas ta ja kinnitas, et Rocca al Mare Kool seda eeskuju ei järgiks. Tamjärv tõi välja, et nad on praegu Eestis üks vähestest erakoolidest, kes kasumis on.

