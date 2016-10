Naftabarreli hind tõusis üle 50 dollari

Barrelihind tõusis 50,87 dollarile, mis on kõrgeim hind pärast augusti lõppu.

OPEC-i kokkulepe on seni leidnud vastaka vastuvõtu. Analüütikud on seisukohal, et OPEC-i päevatoodangu langetamine 33 miljonilt barrelilt 32,5 miljonile barrelile päevas ei ole piisav, et loodud naftareservid hakkaksid vähenema.

Reutersi hinnangul tähendab esmaspäevane hinnatõus, et investorid katavad lühikest positsiooni.

Pealgi ei ole teada, kuidas OPEC-i otsust hakatakse novembris ellu viima. Näiteks Iraan ja Nigeeria on teatanud, et neid see ei puudta.