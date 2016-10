Nortal end maksuameti kuni 17 miljoni eurostelt hangetelt ei taanda

«Marek Helmi puhul on huvide konflikti küsimust õnneks väga lihtne kommenteerida – tegemist on mehega, kelle puhul see lihtsalt ei ole teema. Huvide konflikti ei ole. Eesti maksu- ja tolliamet ei tee ise hankeid, ameti IT-hankeid teeb ja nende eest vastutab rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT),» ütles Nortali juht Priit Alamäe BNS-ile.

Ka maksuamet rõhutas, et IT-hankeid ei vii läbi amet ise. «Kõikidele rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele pakub IT-arendustuge ja vajadusel teostab IT-hankeid rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus. MTA ise IT-hankeid ei korralda, küll on meie ülesanne kirjeldada detailselt, millist arendust vaja on,» rääkis maksuameti avalike suhete osakonna juht Rainer Laurits BNS-ile.

Lauritsa sõnul on viimastel aastatel Nortali võidetud hanked olnud võrdlemisi väikesemahulised.

«Kuni eelmise aasta lõpuni pakkus Nortal ametile dokumendihaldussüsteemi arendusteenust, mille aastased mahud olid maksimaalselt 20 000 euro piires. Hetkel on MTA-ga seotud arendustes Nortal lepingupartner ühe arenduse puhul, töötamise registreerimise infosüsteemi arendus- ja hooldusteenus, mille leping sõlmiti mais 2016 ja lepingu kestvusaeg on kokku 48 kuud, hanke eeldatav maksumus käibemaksuta on 450 000 eurot,» rääkis Laurits.

Lisaks on Nortal koos teiste arendajatega lepingupartner välisriikidega maksuandmete vahetuse arenduses, mille leping sõlmiti septembris 2016 ja lepingu kestvusaeg on kokku 48 kuud, ning hanke eeldatav maksumus on 600 000 eurot. Samuti ka maksu- ja tolliameti e-teenuste disaini konsultatsiooniteenuse ostmise hankes, mille leping sõlmiti augustis 2016 ja lõpptähtaeg on detsembris 2019 ning hanke eeldatav maksumus on käibemaksuta 250 000 eurot.

Lähiaastatel plaanib maksu- ja tolliamet välja kuulutada uusi IT-hankeid, kus Nortal osaleda võiks märgatavalt suuremas mahus. Näiteks uue e-maksuameti arendamise kulud kuni aastani 2020 ulatuvad 17 miljoni euroni praeguse hinnangu järgi, rääkis Laurits.

Alamäe sõnul Nortal ennast erinevatelt maksu- ja tolliameti hangetelt taandama ei hakka, vaid osaleb neis võrdsetel tingimustel teiste ettevõtetega, sest Helmi ettevõttega liitumisel huvidekonflikti ohtu ei ole.

«Te vaadake inimesele otsa. On inimesi, kelle puhul see on võimalik, et mingisugune huvide konflikt on ja on inimesi, kelle puhul ei ole. Ja Marek on selline inimene, kelle puhul sellist teemat ei ole,» märkis Alamäe.

Helm hakkab Alamäe sõnul Nortalis juhtima üksust, mis müüb välisriikidesse erinevaid maksude ja riigi rahanduse lahendusi.

«Tegeleme sellega, kuidas riik saaks maksud kõige efektiivsemalt kokku koguda, tehes selle tegevuse võimalikult lihtsaks ja meeldivaks maksude maksjale ning tagades teiselt poolt ka maksude laekumise. Teine pool riigirahanduse võrrandist on kogu riigieelarve tsükli võimalikult efektiivne ning läbipaistev juhtimine alates eelarve ettevalmistamisest kuni täitmise ning poliitika kujundamiseks vajaliku majandusliku tagasiside kogumiseni,» ütles Alamäe.

«Meie eesmärk on see, et järgmise viie aasta jooksul kasvaks Nortalist selles valdkonnas rahvusvaheliselt hinnatud kompetentsikeskus, mis suudab ellu viia keerulisi ning ühiskondi muutvaid projekte kogu maailmas,» lisas ta.

Nortal on viimase viie aasta jooksul tegutsenud riigirahanduse teemadel neljas erinevas riigis ja ettevõte plaanib uutele turgudele laieneda. «Ühe huvitava näitena võib tuua Pärsia lahe riigid, kus järgneva paari aasta jooksul hakatakse käibemaksu juurutama. Kõige suurem riigirahanduse sektori klient on meie jaoks kindlasti Soome maksuamet, kus me koos oma USA partneriga võitsime 2013 nende suurhanke, kogumahuga 224 miljonit eurot, kogu uue süsteemi tarnimiseks ja endiselt haldame veel ka nende olemasolevaid süsteeme. Käesoleva aasta alguses saime valmis ka Omaani maksuameti uue süsteemi.»

Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm liitub 2017. aasta jaanuari keskpaigas tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõttega Nortal, asudes juhtima valdkonda, mis nõustab erinevatel eksportturgudel avaliku sektori kliente muutuste juhtimise ja riigirahanduse vallas.

Nortal Group AS teenis möödunud aastal 45 miljoni euro suuruse käibe juures 2,7 miljonit eurot kasumit.