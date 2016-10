SEB kommunikatsioonijuhi Evelin Allase sõnul on SEB internetipanga töös tõrkeid. «Ta on aeglane aga me tegeleme sellega ja vabandame võimalike ebamugavuste pärast.»

Allas lisas, et nad loodavad internetipanga töö üsna pea korda saada, kuid millel, seda ei oska ta veel täpselt öelda.

«Tegelikult ta on lihtsalt aeglane. Kui te proovite, siis teil võib isegi õnnestuda sisse saada aga lihtsalt see protsess on aeglasem.»