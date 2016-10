Energiakontsern Utilitas liidab tütarettevõtted ühise kaubamärgi alla

Energiakontserni Utilitas kuuluvad ettevõtted AS Tallinna Küte, AS Eraküte ja OÜ Tallinna Elektrijaam hakkavad tegutsema ühise kaubamärgi all ning on esitanud juba taotlused ärinimede muutmiseks.