Postimees teeb otseülekande Ettevõtlusnädala raames esmakordselt toimuvalt Arvamuspäevalt

11:00 - Ettevõtlusele mõeldud toetused – kurja juur või vajalik väetis?

Kas toetused pigem moonutavad turgu ja teevad majandusele kahju või on neid siiski veel tarvis? Paljud ettevõtted saavad erinevate tegevuste jaoks toetust, kuid paljud edukad ettevõtted saavad ise edukaks. Kas toetustega kiirema tee valimine vähendab kuidagi ettevõtte kvaliteeti ning muudab turgu? Milline saab olema seis peale aastat 2020, kui toetused praktiliselt kaovad? Milline oleks meie ettevõtete seis ilma ettevõtlusesse suunatud toetusteta? Mis hetkel toovad toetused kaasa ebavõrdse majanduskeskkonna?

Teemal arutlevad:

Marina Kaas – MKMi innovatsiooni – ja ettevõtluspolliitika komisjoni liige; Maaelu Arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni liige; EVEA asepresident

12:00 Tööjõupuudus Eestis ning kuidas seda lahendada; millised on tulevikutsenaariumid?

Kas praegused töötud võiksid ümber õppida ametitele, kus on Eestis töökäte puudus? Miks me räägime tööjõupuudusest ning sisserände vajalikkusest, kui samal ajal Ida-Virumaal massiliselt koondatakse? Kas sisseränne üldse oleks lahendus või peame keskenduma sellele, et siit ikkagi oma vahenditega välja tulla? Milliseid variante on tööpakkujaid ning –otsijaid kokku viimisel? Kuidas riik saaks ettevõtjaid aidata kvalifitseeritud kaadri leidmisel?

Teemal arutlevad:

Tiit Elenurm – EBS Ettevõtluse õppetooli juhataja

13:00 Ettevõtjate hääl ühiskonnas – kas peaks rohkem kuulda võetama?

Kui palju võetakse meil otsuste tegemise protsessis ettevõtjaid kuulda? Kas peaks ettevõtjate huve rohkem arvesse võtma? Kas ettevõtja räägib meie ühiskonnas lähtuvalt üldisest hüvangust või oma ettevõtte erahuvidest? Ettevõtjad teavad kõige paremini, mis neile vaja on, et nende firma ja seega riigi majandus õitseks. Samuti ennustada turu muutuseid, kui midagi (nt maksudes) muuta. Kui ettevõtjal läheb hästi, saab maksude läbi kasu kogu riik. Riigisektor on vaid avaliku teenuse osutaja. Miks siis ikkagi riik võtab vastu ettevõtjate suunas vaenulikke või koormavaid otsuseid.

Teemal arutlevad:

Toomas Tamsar – Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht

Lisaks tuntud ja tunnustatud panelistidele on päevast osa võtma oodatud kõik ettevõtlusest huvituvad inimesed, et ka oma sõna kaasa öelda.

Otseülekannet teostab Mind OÜ.

Ettevõtlusnädalast ja teistest selle raames üle Eesti toimuvatest sündmusest saab lähemalt lugeda siit.