Eesti firma arendab EAS-i toel multifunktsionaalse haagise prototüüpi

«Tegemist on multifunktsionaalse haagisega, mida saab kasutada nii matkal kui kauba vedamiseks,» rääkis OÜ Kuut juhatuse liige Edward Ekker BNS-ile.

Mõtte sellise haagise tegemiseks said ettevõtmise algatajad tema sõnul lähtuvalt isiklikust vajadusest. «Hakkasime peale sellest, et endal oli vaja ja ei leidnud turult sobivat,» kirjeldas Ekker.

Multifunktsionaalset haagist eristab tema sõnul teistest sarnastest toodetest see, et seda saab kiirelt ja lihtsalt ümber vormida, vastavalt vajadusele kas siis matkahaagiseks või kaubaveoks kasutamiseks.

Oktoobris hakkab ettevõte koostöös MEC Inseneerilahendused OÜ-ga välja töötama haagise tootmisjooniseid. Käesoleval aastal on plaan alustada toimivate prototüüpide ehitust. Prototüübi valmissaamise aega on Ekkeri sõnul juba keerulisem prognoosida, kuid ettevõtte soov on jõuda see valmis järgmiseks hooajaks ehk kuskil veebruariks-märtsiks, et oleks võimalik seda edasimüüjatele näidata.

Oma toodet tahab Kuut OÜ müüma hakata eelkõige Euroopa Liidu riikides. «Holland, Saksmaa, Inglismaa, Taani, Soome, Rootsi, Norra, Belgia,» loetles Ekker võimalikke turge.

Eesti turul on matkahaagistega ringisõitmine tema sõnul pigem uus nähtus ja siin ettevõte arvestatavat turgu ei näe.

«Meie tegevuskava on suuremas osas 2017. aasta lõpuni paigas. Tahame jõuda niimoodi, et selleks ajaks on meil väiksemamahuline tootmine juba käimas ja meil on olemas kaks-kolm esindajat sihtkohariikides,» ütles Ekker.

Kuut OÜ on oma multifunktsionaalse matkahaagise projektile saanud EAS-ilt toetust 3996 eurot, projekti kogumaksumus on 4995 eurot.