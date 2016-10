Tallinna börsi võlakirjanimekirjas noteeriti Inbanki võlakirjad

Kauplemisele võetud allutatud võlakirjade emissiooni koguväärtus on 6,503 miljonit eurot, ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.

Võlakirjade aastane intressimäär on 7 protsenti, mis makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 28. september 2026. Võlakirjade börsil noteerimine järgnes Inbanki allutatud võlakirjade avalikule pakkumisele, mis toimus 13.-26. septembrini.

«Inbank on suurepärane näide ambitsioonikast Eesti ettevõttest, kes otsustas kasvu rahastada kapitaliturult kaasatud rahaga,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots. «Märgilise tähtsusega on ka tõsiasi, et enne tänast olid Tallinna börsil vähemalt kahe panga väärtpaberid noteeritud 14 aastat tagasi.»