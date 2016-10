Elisa personalijuht: CV peab olema 10 sekundiga haaratav

«Hea CV koostamine võib olla raske väljakutse, pidades silmas just seda momenti, et värbajad kulutavad elulookirjeldustele kõigest loetud sekundeid,» märkis Teemägi ja andis järgnevalt juhiseid, mida tasuks silmas pidada kui CV-d koostatakse.

«CV peab olema 10 sekundiga haaratav, tasub mõelda, et elulookirjeldus võiks olla kui hea liftikõne,» rääkis Teemägi ja jätkas juhistega:

·Töökoha ja ametinimetuse juurde märgi alati 3-5 lausega, mis oli antud ametikohal peamine vastutusala ja väljakutsed

·Väldi pikki loetelusid koolituste ja täiendõpete kohta, vaid koonda need paari lausega, ülevaatlike teemadena enda CV-sse. Soovitan ka hariduse ja täiendkoolituse lõigu jätta elulookirjelduse lõppu ja alustada kohe viimatiste töökogemustega.

·Nimeta tegurid, mis ilmestavad kõige enam, millist kasu tööpakkujale tood ehk mis on sinu konkurentsieelis

·Ära kunagi lisa CV-le fotot, mis on välja lõigatud mõne meeleoluka ürituse pildilt või tehtud kodus diivanil

Kaija Teemägi lisas, et elulookirjeldus ei tohiks olla ainult faktide üleslugemine, vaid see on läbimõeldud, lühike, samas konkreetne ja tuuakse välja tegurid, mis ilmestavad kõige enam miks just sina ja millist kasu tööpakkujale tood.

«Põhjus miks ma ütlesin liftikõne hea CV kohta, on lihtne. Täpselt nii palju aega kulubki ühelt korruselt kõrgemale jõudmisega ja nagu öeldud, värbaja ei kuluta lugemisele palju aega, vaid oluline peab koheselt olema kandideerija juures märgatav,» rääkis Elisa personalijuht näpunäidetest, mida CV koostamisel arvestada.