Marek Helm lahkub maksu- ja tolliametist

Helm asub juhtima valdkonda, mis nõustab erinevatel eksportturgudel avaliku sektori kliente muutuste juhtimise ja riigirahanduse vallas.

Nortali asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe sõnul on Marek Helm viinud Eesti ühes olulisemas riigiasutuses läbi reformid, mille järele on nõudlus mitmel pool mujal maailmas. «Efektiivne maksukogumine ning riigirahanduse läbipaistev juhtimine on globaalselt üha aktuaalsem teema. Ühendades Helmi kogemuse Nortali teadmiste ning referentsidega, loome rahvusvahelisel tasemel kompetentsikeskuse ning ekspordivõimekuse, säilitades Eestile tunnustatud juhi,» lisas Alamäe.

Marek Helmi sõnul on ta töötanud avalikus sektoris üle 20 aasta ning tunneb, et on aeg panna end proovile ka eraettevõtluses. «Nortal on järjest kasvava rahvusvahelise haardega ambitsioonikas ettevõte, mis tegeleb suuresti Eesti edulugude ekspordiga. Mul on hea meel, et saan oma kompetentsipagasiga anda panuse ettevõtte jätkuvasse laienemisse Eesti jaoks nii olulistele eksporditurgudele,» ütles Helm.

Marek Helm on juhtinud Maksu- ja Tolliametit peadirektori ametis alates 2011. aasta detsembrist. Aastatel 2009 – 2011 oli Helm Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler, aastatel 2007 – 2009 Siseministeeriumi sisejulgeoleku ühendasutuse loomise juht, 2006 – 2007 ministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ning 2006. aastal ministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja. Aastatel 2004 –2006 oli Marek Helm Maksu- ja Tolliameti (MTA) peadirektori asetäitja ning 2003–2004 oli ta MTA peadirektori asetäitja tollijärelevalve ja kohtueelse uurimise valdkonnas.

Nortal on rahvusvaheline tarkvara- ning ärikonsultatsioonide ettevõte, mis keskendub järgnevatele ärivaldkodadele: e-valitsemine, tervishoid, telekommunikatsioon, tootmine ja logistika.

Ettevõtte käive 2015. aastal oli 45 miljonit eurot. Nortal teostab projekte ligi kahekümnes riigis ja ettevõte annab tööd 530 spetsialistile, kes viivad ellu ärikriitilisi ning suure ühiskondliku mõjuga projekte Euroopas, Lähis-Idas ning Aafrikas.

Nortal on hinnatud tööandja kõikidel sihtturgudel ning võitnud Eestis töötaja- ja peresõbralikuma ettevõtte konkursi kolmel korral – 2008., 2010. ja 2014. aastal.